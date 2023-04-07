اليابان تواصل البحث عن مروحية عسكرية مفقودة على متنها 10 أفراد

المصدر: د ب أ

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تواصل اليابان اليوم الجمعة عمليات البحث عن مروحية عسكرية على متنها عشرة أفراد تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، بعد يوم من اختفائها، في بحر الصين الشرقي قبالة محافظة أوكيناوا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل في اليابان أرسلت سفن دورية وطائرات بعد اختفاء مروحية "يو اتش- 60 جيه إيه" متعددة الأغراض من على شاشة الرادار يوم الخميس بالقرب من جزيرة مياكو في أوكيناوا، بعد وقت قصير من الإقلاع من هناك.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحفيين في طوكيو "سنواصل بذل كل جهد ممكن في البحث عن الأفراد العشرة المفقودين".

وتقع جزيرة مياكو على بعد حوالي 400 كيلومتر شرق تايوان، وهي موطن لوحدة صواريخ أرض-أرض تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية. وهي متاخمة لبحر الصين الشرقي وقريبة من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان، والتي تطالب بها بكين.

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