كندا تنشر طائرة عسكرية في اليابان لتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

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أعلنت كندا، الخميس، أنها ستنشر طائرة عسكرية في اليابان لدعم تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندي أنيتا أناند عن نشر الطائرة "سي بي-140 أورورا" التابعة لسلاح الجو الملكي الكندي.

وقالت الحكومة الكندية إن الطائرة ستراقب لمدة 6 أسابيع تقريباً الأنشطة البحرية للتهرب من العقوبات المشتبه فيها، لا سيما عمليات نقل الوقود والسلع الأخرى التي يحظرها مجلس الأمن من سفينة إلى أخرى.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، انقسم مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع بيونغيانغ. وقالت روسيا والصين، اللتان تملكان حق النقض (فيتو) إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إن المزيد من العقوبات لن يساعد وتريدان تخفيف مثل هذه الإجراءات.

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