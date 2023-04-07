البنتاغون يرسل أجهزة استشعار جديدة رداً على تحليق المنطاد الصيني

المصدر: د ب أ

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قال كولين كال وكيل شؤون السياسات بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، لعضو مجلس الشيوخ ستيف دينز، في خطاب يتم الكشف عنه لأول مرة إن البنتاغون بصدد إرسال نظام جديد من أجهزة الاستشعار من شأنه تعزيز رصد "الأجسام المقتربة المحمولة جواً"، في أعقاب تحليق مزعوم لمنطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس.

وذكر كال أن الولايات المتحدة تعزز نظام التحذير الشمالي القائم، بما في ذلك عبر إضافة أجهزة استشعار جديدة.

ويتألف نظام التحذير الشمالي من أجهزة رادار غير مأهولة طويلة المدى وقصيرة المدى عبر منطقة القطب الشمالي وغرينلاند للدفاع الجوي وضبط الحدود، لكن العمر التشغيلي لهذا النظام يكاد ينتهى.

ونشر دينز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا، عضو لجنة مخصصات الدفاع، الخطاب وذكر أن خطوة البنتاغون "غير كافية".

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