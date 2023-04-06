ترامب يطلب من الجمهوريين خفض تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات

المصدر: رويترز

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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "الأربعاء" زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى خفض التمويل الموجه لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وذلك بعد يوم من دفعه ببراءته في 34 اتهاما جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

واستهدف ترامب، الذي يسعى لانتخابه رئيساً مرة أخرى في عام 2024، سلطتي إنفاذ القانون الاتحاديتين رغم عدم مسؤوليتهما عن توجيه التهم الجنائية إليه وإنما المدعي العام في مانهاتن.

ويواجه ترامب تحقيقين جنائيين من جانب وزارة العدل، وبدا أن سير التحقيق فيهما بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة.

وكتب ترامب على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "يجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يقللوا التمويل الموجه إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي حتى يعودا إلى رشدهما".

ومن غير المرجح أن يستجيب الكونغرس لاقتراح ترامب إذ يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.

ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاتحادي مقابل التصويت على رفع سقف الديون الأمريكية لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.

ويركز أحد التحقيقين على جهود ترامب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد ترك منصبه.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي "الأربعاء" عن التعليق على تصريحات ترامب. ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

وكان ترامب قد دفع ببراءته "الثلاثاء" في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين.



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