التشيك تقدم معونات عسكرية بقيمة 700 مليون كرونة إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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ذكرت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، بعد اجتماع مع الرئيس بيتر بافل اليوم الأربعاء أن بلادها تعتزم تقديم ما بين 600 و700 مليون كرونة تشيكية، في صورة معونات إلى أوكرانيا.

وقدمت الوزيرة للرئيس قائمة من المواد، التي تشمل معدات يمكن الاستغناء عنها من مخازن الجيش التشيكي، إلى جانب قائمة من المساعدات العسكرية، المقدمة إلى أوكرانيا حتى الآن، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

وتابعت الوزيرة أن تقديم المساعدات المخطط لها إلى حكومة كييف، لن يؤثر على قدرة التشيك في الدفاع عن نفسها.

والتشيك، من المانحين الرئيسيين، من حيث نصيب الفرد إلى أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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