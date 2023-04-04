إصابة 30 شخصاً في خروج قطار عن السكة في هولندا

المصدر: أ ف ب

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أصيب نحو 30 شخصا بجروح بينهم عدة إصابتهم خطرة الثلاثاء بعدما خرج قطار عن السكة في فورشوتن في جنوب هولندا على ما أفادت أجهزة الطوارئ.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,25 (الساعة 01,25 ت غ) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية على ما أوضح المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن "الجرحى الخطيرين نقلوا إلى المستشفيات المجاورة" فيما يعالج 11 شخصا في المكان.

وقال إن "خبراء يعملون على تأمين السلامة في محيط القطار. وسيفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

ووقع الحادث على السكة الحديد بين مدينتي لايدن ولاهاي.

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