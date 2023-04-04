مسؤولون: منطاد صيني جمع معلومات من مواقع عسكرية أمريكية

المصدر: د ب أ

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تمكَّن منطاد تجسس صيني من جمع معلومات استخباراتية من عدة مواقع عسكرية أمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أمس، تصريحات اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومسؤول كبير سابق بشأن واقعة التجسس.

وأكد المسؤولون أن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها كانت في معظمها من الإشارات الإلكترونية ولم تكن صوراً.

ووجَّهت وزارة الدفاع شبكة «إن بي سي» إلى تصريحات ترجع إلى شهر فبراير الماضي، قالت إن المنطاد كان له «قيمة مضافة محدودة» لجمع المعلومات الاستخباراتية من جانب الحكومة الصينية.

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