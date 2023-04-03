ترامب يتوجه إلى نيويورك للمثول أمام محكمة في اتهام جنائي

المصدر: رويترز

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من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من فلوريدا إلى مدينة نيويورك اليوم الاثنين، قبل توجيه الاتهام له، حسبما هو مقرر، والمتعلق بدفع رشوة لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز قبل انتخابات عام 2016 في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في مانهاتن.

وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية. ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن غدا الثلاثاء. وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.

ولم يتم الكشف عن التهم المحددة الواردة في لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى. ومثول ترامب غدا الثلاثاء هو أول ظهور للرئيس السابق أمام المحكمة في القضية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الأحد، قال ترامب إنه يعتزم مغادرة منتجعه مار الاجو في بام بيتش بولاية فلوريدا إلى برج ترامب في مانهاتن قبل التوجه إلى قاعة المحكمة صباح الثلاثاء.

وقال مسؤول بالمحكمة إن المحاكمة من المقرر أن تعقد الساعة 18.15 بتوقيت غرينتش غدا الثلاثاء.

وأكد مكتب ترامب أنه سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مار الاجو الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

وبدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد.

وقال مسؤول بالمحكمة إن قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

وقبل لائحة الاتهام، استمعت هيئة المحلفين الكبرى إلى أدلة حول دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016.

وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كل من تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

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