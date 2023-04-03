برلين تكرم المستشار الألماني الراحل كول بإطلاق اسمه على أحد الشوارع

المصدر: د ب أ

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تعتزم حكومة ولاية برلين الائتلافية الجديدة تكريم المستشار الألماني الراحل هيلموت كول بإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو الميدان في العاصمة الألمانية.

وجاء في مسودة اتفاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين: "سنبدأ محادثات مع الأحياء بهدف تسمية شارع أو ميدان على اسم هيلموت كول".

ويُنظر إلى كول (1930-2017) على أنه "مستشار الوحدة" لتوجيهه إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 في نهاية الحرب الباردة خلال فترة توليه المنصب بين عامي 1982 و 1998.

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