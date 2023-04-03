معلمو إنجلترا يرفضون عرضاً حكومياً للأجور ويستعدون لإضرابات جديدة

المصدر: د ب أ

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رفض المعلمون في إنجلترا عرضاً حكومياً للأجور، مما يمهد الطريق أمام تنظيم المزيد من الإضرابات، وتوجيه صفعة جديدة لحكومة ريشي سوناك.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين، بأن الوزراء اقترحوا دفع 1000 جنيه إسترليني (1230 دولارا) لمرة واحدة، للمعلمين، عن السنة الضريبية 2022/2023، بالاضافة إلى زيادة نسبتها 3ر4% في العام التالي.

إلا أن نحو 98% من أعضاء "الاتحاد الوطني للتعليم" رفضوا هذا العرض من خلال مشاركتهم في تصويت، بحسب ما أعلنه الاتحاد في مستهل مؤتمره السنوي الذي عُقد اليوم الاثنين.

ويعني التصويت أن المعلمين سيمضون قدما في تنظيم إضرابين مقررين في 27 من أبريل الجاري، والثاني من مايو المقبل، مما سيؤدي إلى تعطيل المدارس في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب للامتحانات السنوية، الامر الذي سيترتب عليه التأثير بصورة غير مباشرة على أولياء الامور من العاملين.

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