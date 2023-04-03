إصابة عدة أشخاص في حريق في مستشفى ببرلين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب عدد من الأشخاص في حريق بأحد المستشفيات في حي كرويتسبرج ببرلين.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم الاثنين إن الحريق اندلع ليلة الأحد/الاثنين في الطابق الثاني من مستشفى "فيفانتس آم أوربان".

وبحسب البيانات، أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة مرضى وممرضة بإصابات خطيرة. ومن بين المصابين امرأة كانت وقت اندلاع الحريق عالقة في مصعد وأصيبت بجروح خطيرة.

وتواجد حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ في مكان الحريق خلال الليل. ووفقا للمتحدث باسم إدارة الإطفاء، يبدو أن الحريق بدأ في أسرة للمستشفى في الردهة. ولم يتضح بعد كيف اشتعلت النيران. وبحسب الشرطة، تم القبض على رجل مشتبه به، ولا يمكن استبعاد الحرق المتعمد. وانتشر دخان الحريق في ثمانية طوابق من مبنى المستشفى، وتم إخلاؤها وإطفاء النيران في النهاية.

وتضم مستشفى "فيفانتس آم أوربان" - بحسب بياناتها على الإنترنت - 12 قسما طبيا ووحدة طوارئ مركزية و 614 سريرا. ويتم علاج حوالي 65000 مريض هناك كل عام. ويعتني ما مجموعه حوالي 300 طبيب و 605 ممرضين بالمرضى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز