مقتل شخصين في تحطم مروحية طبية في ولاية آلاباما الأمريكية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل شخصان في تحطم مروحية طبية يوم أمس الأحد في شمال شرقي مقاطعة شيلبي بولاية ألاباما جنوبي الولايات المتحدة.

وذكر موقع ألاباما دوت كوم المحلي أن المروحية تحطمت قبل الساعة 5:30 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل 2 من أفراد طاقمها.

وقال كلاي هاماك نائب رئيس مكتب شرطة مقاطعة شيلبي إنه كان قد طلب من المروحية الطبية التابعة لخدمة "لايف سيفر" للمساعدة في إخراج مريض كان يخيم في المنطقة ويعاني من مشاكل في التنفس وآلام في الصدر. وتم إعداد منطقة لهبوط المروحية.

ووفقا للموقع فإنه في الساعة 5:23 مساء، اتصل نائب مقاطعة شيلبي بالطوارئ للإبلاغ عن تحطم الطائرة.

وقال هاماك إنه كان على متن الطائرة ثلاثة من أفراد الطاقم. تم إعلان وفاة أحدهم في مكان الحادث. ونقل اثنان آخران إلى المستشفى حيث أعلنت وفاة الفرد الثاني من الطاقم.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن حالة العضو الثالث بالطاقم.

وتم نقل المريض الأصلي بشكل منفصل إلى المستشفى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز