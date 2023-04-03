أوكرانيا تعلن شنّ 8 ضربات جوّ على مواقع روسية

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن شنّ ثماني ضربات جوية على مواقع روسية.

وأوضحت الهيئة، أمس، أن «القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع شنَّت ثماني ضربات على مواقع يتركز فيها عناصر ومعدات عسكرية لروسيا»، مشيرةً إلى أن وحدات من قوات الصواريخ والمدفعية ضربت منطقة تمركز روسية ومركزاً للقيادة، فضلاً عن هدفين آخرين.

وأكدت أن «شنّ هجمات صاروخية وضربات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا يظل احتمالاً كبيراً»، متهمةً روسيا بمواصلة تجاهل قوانين الحرب وأعرافها واستخدام أساليب الإرهاب ضد المدنيين.

وذكرت، خلال تقرير نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، أن وحدات قوات الدفاع الأوكرانية صدَّت أكثر من 50 هجوماً روسياً.

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