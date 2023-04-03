توقعات بفوز ميلاتوفيتش بانتخابات الرئاسة في مونتنيغرو

المصدر: د ب أ

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كشفت توقعات أولية عن فوز رجل الاقتصاد ياكوف ميلاتوفيتش بالانتخابات الرئاسية في مونتنيغرو (الجبل الأسود).

وأوضح معهد أبحاث الانتخابات «تشيمي» أن ميلاتوفيتش حصل على 60.1% من أصوات الناخبين بعد فرز 62.7% منها.

وذكر المعهد أن الرئيس الحالي ميلو دوكانوفيتش حصل على 39.9% من أصوات الناخبين.

وتعني خسارة التصويت أن دوكانوفيتش، الذي شكَّل سياسات الدولة لأكثر من ثلاثة عقود، خسر آخر منصب له في السلطة.

وكان دوكانوفيتش تولَّى مناصب مختلفة في حكومات مونتينيغرو على مدى معظم العقود الثلاثة الماضية، وخدم في منصب رئيس الوزراء ست ولايات منذ عام 1991.

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