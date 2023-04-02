إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مصفاة نفط شرقي إندونيسيا

المصدر: رويترز

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قالت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية برتامينا اليوم الأحد إن انفجارا في مصفاة مملوكة لوحدة تابعة لها في غرب إندونيسيا تسبب في إصابة تسعة أشخاص، وذلك بعد مقتل أكثر من عشرين شخصا في حريقين آخرين خلال الشهر الماضي.

وقالت بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال في بيان إن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت تسبب في إصابات "طفيفة" من شظايا زجاج وألحق أضرارا بعدة منازل في مدينة دوماي بجزيرة سومطرة. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.

تسبب حريق في الثالث من مارس بمحطة وقود بلومبانج التابعة لبرتامينا في جاكرتا، وهي واحدة من أقدم وأكبر المحطات في البلاد، في مقتل أكثر من 20 شخصا. ولقي ثلاثة حتفهم في حريق في 26 مارس في ناقلة تحمل نفطا من برتامينا إلى جزيرتي بالي ولومبوك.

وقال متحدث باسم بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال إن الشركة اعتذرت عن حادث السبت، مضيفا أن "عملية تعافي" جارية بعد إخماد الحريق.

وقال المتحدث إن عدة وحدات تضررت وتوقفت بسبب الانفجار والحريق، لكن باقي الوحدات تعمل كالمعتاد.

ولم يرد المتحدث حتى الآن على سؤال حول التأثير على الإنتاج أو الإمدادات، لكن الشركة قالت إن مخزون البلاد من الوقود "آمن".

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