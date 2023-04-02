ارتفاع عدد ضحايا عاصفة عنيفة في أمريكا

المصدر: رويترز

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ارتفع عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء عاصفة عنيفة.

وكشف مسؤولون وتقارير إعلامية أن العاصفة التي اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة أدت إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وأوضحوا أنها مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، مشيرين إلى أنها في طريقها صوب الشرق.

ولقي خمسة على الأقل حتفهم في آركنسو، بحسب المسؤولين، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثاً عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية أول من أمس.

وأبلغ المسؤولون عن وفاة واحدة في إلينوي وثلاثة في ولاية إنديانا، بينما قالت وسائل إعلام محلية، أمس، إن هناك سبع وفيات في مقاطعة ماكنيري بولاية تنيسي على حدود ولاية مسيسبي.

وأفادت قناة «فوكس نيوز» بوقوع وفاة واحدة في كل من ألاباما ومسيسبي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عاصفة رعدية شديدة بعد ظهر أمس، في أجزاء من وسط ولاية نيويورك ووسط وشرق ولاية بنسلفانيا، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.

وتوقعت الهيئة أمطاراً ورياحاً في ولاية أوهايو وأجزاء من ولاية وست فرجينيا.

وتوجد توقعات أيضا بهبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في واشنطن العاصمة.

وذكر مسؤولون أن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولاية آركنسو، وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق المدينة، وهي عاصمة الولاية.

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