العثور على 8 جثث على حدود كندا وأمريكا

المصدر: د ب أ

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أكدت السلطات الكندية، أمس، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في منطقة مستنقعات كندية قرب حدود الولايات المتحدة.

وذكرت السلطات أن المتوفين أسر تنحدر من رومانيا والهند، ومن بينهم طفلان صغيران.

وتم العثور على الجثث قرب نهر سانت لورانس في بمنطقة أكويساسني موهوك نيشن، وهي إحدى محميات السكان الأصليين جنوب غربي كندا على الحدود مع ولاية نيويورك الأمريكية.

وتعتقد السلطات أن الأشخاص كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة، وما زالت ملابسات وفاتهم قيد التحقيق.

وأصبحت حالات العبور غير المصرح بها بين الحدود الأمريكية والكندية قضية سياسية أخيراً.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن احتمال أن ترفض الدولتان طلبات اللجوء المستقبلية إذا لم يدخل الأشخاص إحدى الدولتين من معابر حدودية رسمية.

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