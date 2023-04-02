أوكرانيا تعلن التصدي لهجمات روسية على باخموت

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني التصدي لهجمات روسية على باخموت.

وأوضح أن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات الروسية على مدار يوم أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة أنه «على مدار الـ24 ساعة الماضية، صد مدافعونا هجمات في منطقة بلدتي بودانيفكا وإيفانفسك».

وتقع البلدتان على طرق مهمة تؤدي إلى مدينة باخموت المتنازع عليها.

وأشارت مصادر روسية، في وقت سابق، إلى أن تساقط الثلوج بكثافة يعرقل تقدم القوات المهاجمة.

وشكا بوريس روشين، الخبير العسكري الروسي، أمس، من أن «تدهور الطقس يجعل اتخاذ خطوات حاسمة أمراً صعباً».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن البلاد خرجت من الأسبوع أكثر قوة.

وشكر ألمانيا على الدعم المستمر، في إشارة إلى الشحنات الأخيرة من مركبات المشاة القتالية ماردر ودبابات القتال الرئيسة المطلوبة ليوبارد 2.

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