تمشيط الأنقاض بحثاً عن ضحايا بعد أعاصير بولاية آركنسو الأمريكية

المصدر: رويترز

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تمشط فرق الطوارئ بولاية آركنسو الأمريكية الأنقاض اليوم السبت بحثا عن المزيد من الضحايا بعد أن اجتاحت أعاصير الولاية وأسفر عن مقتل أربعة على الأقل وإصابة العشرات.

وقال مسؤولون إن الأعاصير أدت إلى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني وانقلاب سيارات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء في مدينة ليتل روك ومناطق كبيرة في شرق وشمال شرق عاصمة الولاية.

واجتاحت موجة من الطقس الربيعي القاسي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة أمس الجمعة وهددت منطقة وسط البلاد من تكساس إلى البحيرات العظمى بعواصف رعدية وأعاصير.

وقال إيلاي لونج الطبيب الشرعي في مقاطعة كروس إن تقارير وردت من مدينة وين، التي تبعد 160 كيلومترا إلى الشرق من ليتل روك، تفيد بوفاة أربعة في آركنسو.

وأكدت مادلين روبرتس المتحدثة باسم مقاطعة بولاسكي لصحيفة واشنطن بوست إن شخصا لقي حتفه ونُقل أكثر من 50 آخرين إلى المستشفيات في نورث ليتل روك.

وقال فرانك سكوت جونيور رئيس بلدية ليتل روك إن ما يربو على 30 شخصا نقلوا للمستشفى في منطقة ليتل روك، ولم تسجل وفيات حتى مساء أمس الجمعة، مضيفا أن الحصيلة ما زالت غير دقيقة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع سارة هاكابي ساندرز حاكمة ولاية آركنسو وحاكمي مدينتي ليتل روك ووين. وتحدث بايدن أيضا مع ديان كريسويل مديرة الهيئة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

وفي مدينة بلفيدير بشمال إيلينوي، لقي شخص حتفه وأصيب 28 عندما تسببت الظروف الجوية القاسية في انهيار سقف مسرح خلال حفل لموسيقى الهيفي ميتال.

وقال شون شادل رئيس هيئة إطفاء بيلفيدير إن نحو 260 شخصا كانوا يحضرون الحفل الموسيقي لفرقة موربيد آنجل في مسرح أبولو بالمدينة عندما انهار السقف.

وأكد مات إيمز وهو رقيب شرطة بولاية إنديانا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة سوليفان. وقال المسؤول بالشرطة جيسون بوبيت على فيسبوك إن حالة طوارئ أُعلنت في المناطق المتضررة.

وأفادت قناة فوكس نيوز نقلا عن شبكة فوكس ويذر للأرصاد الجوية، أن إعصارا قتل شخصا في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، وتوفي آخر خلال عاصفة في مقاطعة بونتوتوك بولاية مسيسبي.

ويأتي الطقس المضطرب بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار مدمر اجتاح بلدة رولينج فورك بولاية مسيسبي ودمر الكثير من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

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