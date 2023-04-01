ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار أرضي في الإكوادور إلى 23

المصدر: رويترز

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أعلنت حكومة الإكوادور يوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار أرضي في مدينة ألوسي الواقعة بمنطقة جبال الأنديز إلى 23، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.

وقع الحادث ليل الأحد في جزء من المدينة الواقعة في إقليم تشيمبوراسو. أفادت الأرقام الرسمية بأن الانهيار الأرضي أثر على حوالي 850 شخصا ودمر 57 مبنى.

ويتزايد عدد الوفيات تدريجيا مع وصول مجموعات الإنقاذ إلى مزيد من المنازل التي دفنها الانهيار الأرضي.

ولا يزال 67 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، بينما بلغ عدد المصابين 38.

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