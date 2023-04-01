"النقد الدولي" يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال صندوق النقد الدولي "الجمعة" إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا مدته أربع سنوات في إطار حزمة عالمية بقيمة 115 مليار دولار لدعم اقتصاد البلد الذي يواجه غزوا روسيا مستمرا منذ 13 شهراً.

وقال الصندوق في بيان إن القرار يمهد الطريق لصرف نحو 2.7 مليار دولار على الفور لكييف، ويتطلب إصلاحات طموحة من المسؤولين الأوكرانيين، خاصة في قطاع الطاقة.

وقرض التسهيل الصندوق الممدد هو أول برنامج تمويل تقليدي كبير يوافق عليه صندوق النقد الدولي لدولة متورطة في حرب واسعة النطاق.

وقالت مصادر إن حجم الحزمة الإجمالية يشير إلى التزام المجتمع الدولي بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب.

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.



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