حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين "الجمعة" إنه من المتوقع الإعلان، بحلول "الاثنين" المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إنه من المتوقع أيضا أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.

ومن المقرر أيضا إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

وتتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساسا من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم في الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأمريكية الحالية في حالة الطوارئ.

وتعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم أكثر من 30 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.



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