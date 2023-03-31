المهاجرون يشكلون عُشر سكان فرنسا

المصدر: د ب أ

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قال مكتب الإحصاء الفرنسي يوم أمس الخميس إن المهاجرين يشكلون عشر سكان فرنسا بحلول عام 2021.

وتابع المكتب أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا البالغ عددهم سبعة ملايين، أي 36%، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد.

وأضاف المكتب أن ما يقرب من نصف المهاجرين في البلاد، 5ر47%، ولدوا في إفريقيا، بينما ولد 1ر33% في أوروبا و 6ر13 % في آسيا.

وشكل المهاجرون من الجزائر نسبة (7ر12 %) والمغرب (12%) والبرتغال (6ر8%) وتونس (5ر4%) وإيطاليا (1ر4%) وتركيا (6ر3%) وإسبانيا (5ر3%).

وفي المتوسط، يهاجر فرنسي واحد مقابل كل أربعة أشخاص يهاجرون إلى فرنسا. وغالبية المهاجرين هم من يغادرون بعد الانتهاء من دراستهم.

وتكافح فرنسا حاليا لتمرير قانون هجرة جديد من شأنه تسهيل ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم، خاصة عند ارتكابهم لجريمة، فضلا عن المساعدة في عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.

وقوبل مشروع القانون بانتقادات من قبل جميع الأطياف السياسية. فاليمين، الذي يرغب في خفض أعداد المهاجرين، يعتقد أن القانون متساهل للغاية فيما يعتقد اليسار أن مشروع القانون صارم بشكل مبالغ فيه.

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