استطلاع: نصف الألمان يرون زيارة الملك تشارلز إشارة تقارب

المصدر: د ب أ

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أظهر استطلاع حديث بألمانيا أن نصف الألمان يرون أن زيارة ملك بريطانيا تشالز الثالث تعد إشارة لإعادة التقارب بين بريطانيا وألمانيا بعد حالة الاغتراب الناتجة عن خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وجاء في استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وتم نشره اليوم الخميس أن 50% ممن شملهم الاستطلاع بألمانيا يرون ذلك، حيث أعرب 37% عن تأييدهم لذلك "إلى حد ما" و13% صرحوا أنهم يوافقون على ذلك "تماما".

يشار إلى أن زيارة الملك تشارلز الثالث لألمانيا هي أول زيارة له خارج البلاد منذ إعلانه ملكا لبريطانيا.

وفي المقابل ذكر 27% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يرون أن زيارة الملك تشارلز تعني إعادة تقارب بعد البريكست.

جدير بالذكر أن استطلاع معهد "يوجوف" شمل 3736 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما وتم إجراؤه أمس الأربعاء.

وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال استقبال ملك بريطانيا ببرلين أمس إن زيارة الملك هي "لفتة شخصية عظيمة وعلامة هامة بالنسبة للعلاقات الألمانية-البريطانية".

وخلال مأدبة عشاء رسمية أقامها على شرفه الرئيس الألماني، قال تشارلز في الكلمة التي ألقاها في القصر الرئاسي بيلفو في برلين مساء أمس إن العلاقات بين البلدين ذات أهمية شديدة بالنسبة له، وأردف:"أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى بقيمتها الباقية بالنسبة لنا جميعا".



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