الجمهوريون في الكونغرس يشككون في الإنفاق الأمريكي لدعم أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي إن مليارات الدولارات التي تقدم كمساعدات أمريكية لأوكرانيا قد يتم إنفاقها بشكل غير جيد، ويمكن استخدامها بشكل أفضل على الأولويات المحلية في الولايات المتحدة، في إشارة جديدة على الإزدواجية المتزايدة داخل الحزب فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لأوكرانيا في الحرب.

وبينما أعرب النائب مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عن تأييده لدعم واشنطن لأوكرانيا، فقد انتقد الدول الأوروبية الغربية لعدم تقديم مساعدات بنفس القدر الذي تقدمه الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكول، وهو نائب جمهوري من ولاية تكساس، قوله "سنواصل الضغط عليهم.. لا أعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة تحمل عبء هذه الحرب والمسؤولية في حين أن (الحرب) في ساحتهم الخلفية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر داعم عسكرياً واقتصادياً لأوكرانيا .

ووفقا لأحدث أرقام البنتاجون، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب أكثر من 32 مليار دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز