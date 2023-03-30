زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب تركيا

المصدر: د ب أ

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وقعت، مساء أمس، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، في موقعها الإلكتروني، أن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومترات.

كانت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر قد ضربت ولاية ملاطية وسط تركيا مساء أمس.

ونقل موقع «تركيا الآن» عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها، في بيان، إن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية من جراء الهزتين.

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