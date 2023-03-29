الملك تشارلز يصل ألمانيا اليوم في أولى زياراته الخارجية

المصدر: رويترز

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يسافر الملك تشارلز إلى ألمانيا اليوم الأربعاء في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.

وكان من المقرر أن يتوجه تشارلز، الذي تولى العرش خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث في سبتمبر أيلول، إلى فرنسا أولا لكنه ألغى هذه المحطة في الجولة بسبب قلاقل اجتماعية عنيفة احتجاجا على قانون التقاعد الجديد الذي يدفع به الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر ثلاثة أيام وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورج بشرق البلاد ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية وإنه سيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية كما سيحيي ذكرى أحداث تاريخية.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن اختيار تشارلز لفرنسا وألمانيا لأول زيارة دولة يقوم بها حتى قبل تتويجه المقرر في مايو أيار يمثل "إيماءة أوروبية" مهمة.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو قبل بدء الزيارة "له ولجميع البريطانيين بطبيعة الحال أود أن أقول إننا في ألمانيا وأوروبا نأمل في علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد الانفصال".

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