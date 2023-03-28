بلغاريا تغلق عشرات المدارس بعد تهديدات كاذبة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت بلغاريا، اليوم، عشرات المدارس وجامعة صوفيا للأعمال بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

وجرى إغلاق المنشآت التعليمية قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال ممثلو الادعاء في العاصمة إنهم فتحوا تحقيقاً في جرائم ضد الجمهورية.

ولم تسفر عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة عن العثور على أي عبوات ناسفة في المدارس التي تلقت التهديدات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف منذ أمس.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية، إيفان ديميرجييف، إن السلطات تعمل على افتراض أن التهديدات جزء من هجمات مختلطة.

وأضاف ديميرجييف أن بلغاريا كانت قد ناشدت سلطات التحقيق في أوروبا والولايات المتحدة المساعدة في تعقب مصدر رسائل البريد الإلكتروني.

وستقام العديد من مراكز الاقتراع خلال انتخابات الأحد في المدارس بجميع أنحاء البلاد.

وذكر ديميرجييف أن الانتخابات لن تتعطل إلا في حالة وجود خطر حقيقي، مؤكداً أنه لم يظهر حتى الآن أي تهديد حقيقي نتيجة المعلومات الواردة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز