الإضرابات تشلّ حركة النقل في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أجبرت الإضرابات الواسعة بقطاع النقل في ألمانيا ملايين المسافرين على البحث عن بدائل.

ومن المقرر أن يستمر، اليوم، إلى حد كبير، خلو المطارات ومحطات القطارات ومحطات الحافلات من المسافرين في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر الإضراب، الذي يستمر يوماً واحداً، من أكبر الإضرابات منذ تسعينيات القرن الماضي، ويؤثر في السكك الحديدية والحركة الجوية والحافلات والممرات المائية.

وتسببت الإضرابات، التي من المقرر أن تستمر 24 ساعة بداية من منتصف ليل اليوم، في إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة ومعظم القطارات الإقليمية، في حين أن جميع المطارات الألمانية تقريباً مستمرة في الإضراب، مع استثناء ملحوظ لمطار برلين.

ويطالب نشطاء النقابات، مثلهم مثل المضربين في العديد من الدول الأوروبية التي تعاني ارتفاع مستويات التضخم وسط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بزيادة الأجور في قطاع النقل.

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