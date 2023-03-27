بوتين: الغرب هو المحرض الأول للحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية بإشعال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واصفاً إياها بـ«المحرض الأول».

وأوضح بوتين، خلال مقابلة مع برنامج «موسكو الكرملين بوتين» عبر قناة «روسيا -1»، أن إمدادات السلاح التي يقدِّمها الغرب لأوكرانيا تتسبب في استمرار النزاع المشتعل.

وقال: «بدأ كل شيء بانقلاب دستوري مسلَّح، وكان علينا حماية سكان شبه جزيرة القرم»، مؤكداً أنه «في جميع الأحوال كان سينتهي بنا المطاف بحماية سكان دونباس».

وأضاف أن «الغرب، الذي يتظاهر بأنه لا علاقة له بما يحصل هناك، هو المحرض الأول لهذا الصراع»، لافتاً إلى نقل ملايين قطع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا لإطالة أمد الحرب.

وتابع: «يمكن تحميل القيادة الأوكرانية السابقة مسؤولية بعض الأخطاء، لكن هذا شأنهم الداخلي، لكن تنفيذ انقلاب دموي موضوع مختلف تماماً»، موضحاً أن الوضع الحالي ما كان ليحصل دون دعم غربي.

وأكد أن «الغرب يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، بإمداده لأوكرانيا بالأسلحة»، مبيناً أن الغرب يمد أوكرانيا بالأسلحة منذ عام 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز