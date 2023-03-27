إغلاق خط أنابيب نفط في بريطانيا بعد حادث تسرُّب

المصدر: رويترز

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أُغلق خط أنابيب نفط في بريطانيا بعد حادث تسرُّب في ميناء جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن هيئة مفوضي ميناء بول في بريطانيا، قولها إن حادثاً كبيراً وقع، بعدما تسربت سوائل من نحو 200 برميل إلى المياه، أمس، بميناء بول في دورست.

وأضافت هيئة المفوضين، في تقرير لها، أن التسرُّب حدث في خط أنابيب تديره شركة بيرينكو للنفط.

وذكر التقرير أن الهيئة أغلقت خط الأنابيب مع وضع حواجز على جانبي المنطقة التي وقع بها التسرب.

وقالت الهيئة، في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية: «يجب على أي شخص لامس السائل المنسكب أن يغتسل بالماء والصابون فوراً، وإذا لامست عيناه السائل يجب غسلها بالماء».

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