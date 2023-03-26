زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات إقليم "سوات" الإندونيسي والمناطق المجاورة، اليوم الأحد، غير أنه لم ترد أي تقارير في بادئ الأمر عن خسائر في الأرواح و لا الممتلكات.

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد أن منشأ الزلزال كان منطقة "هندوكوش" في أفغانستان، على عمق 96 كيلومترا، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وكان زلزال بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية في الرابع من مارس.

وكان زلزال آخر بقوة 7ر5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية في الثاني من نفس الشهر.

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