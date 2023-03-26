بوتين: فكرة الناتو العالمي تشبه تحالف المحور خلال الحرب العالمية الثانية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وجود تحالف عسكري مع الصين، وأكد أن علاقات روسيا مع بكين تقتصر على التعاون فقط.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن روسيا والصين تعملان على تطوير التعاون، بما في ذلك على المسار العسكري، لكنه أكد أن هذا "ليس تحالفا عسكريا"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بوتين، عندما سئل عما إذا كان التعاون بين موسكو وبكين يشكل تهديدا للغرب، "هذا غير صحيح على الإطلاق".

وقال بوتين "نحن لا ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين. نعم، نتعاون أيضا على مسار التعاون الفني العسكري، ولا نخفيه، لكنه يتسم بالشفافية، ولا يوجد شئ سري هناك".

وأضاف بوتين أن موسكو تعمل أيضا على تطوير التعاون العسكري مع بكين، بما في ذلك التدريبات المشتركة.

وقال بوتين "بالمناسبة، ليس فقط مع الصين، ولكن مع دول أخرى أيضا. نواصل ذلك الآن، على الرغم من التطورات في دونباس وزابوريجيا وخيرسون. كل شيء يتسم بالشفافية، لكنه ليس تحالفا عسكريا".

ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس الروسي إلى أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يقول صراحة إنه يخطط لتطوير العلاقات مع دول آسيا -المحيط الهادئ ويخطط لإنشاء "ناتو" عالمي.

وقال بوتين إن فكرة إنشاء "الناتو العالمي" بمشاركة دول آسيا والمحيط الهادئ تشبه التحالف العسكري لقوى المحور خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بوتين "ماذا تفعل الولايات المتحدة؟ إنهم ينشئون المزيد والمزيد من التحالفات. وهذا يعطي أسبابا للمحللين السياسيين الغربيين ليقولوا إن الغرب يبني "محاور" جديدة."

وأوضح بوتين" المحللون الغربيون، وليس نحن، هم الذين يقولون إن الغرب بدأ في بناء محور جديد شبيه بالمحور الذي أنشأته في الثلاثينيات الأنظمة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا واليابان ذات النزعة العسكرية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز