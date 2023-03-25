زيادة كبيرة في عدد المهاجرين إلى إيطاليا

المصدر: د ب أ

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على الرغم من حوادث القوارب الأخيرة، يواصل عدد كبير من المهاجرين محاولة عبور البحر المتوسط، باتجاه إيطاليا، مع تضاعف الأرقام ثلاث مرات ، حتى الآن هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم السبت أنه خلال 24 ساعة فقط، وصل أكثر من ألفي شخص، من بينهم أطفال على متن العديد من القوارب إلى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية وحدها

وبشكل إجمالي، طبقا لأرقام رسمية منذ بدء شهر يناير الماضي، بلغ عدد المهاجرين الذين سجلتهم إيطاليا هذا العام ثلاثة إضاف ما سجلته في السنوات السابقة.

وحتى الآن، وصل 21 ألف قارب مهاجرين إلى شواطئها، مقارنة بستة آلاف قارب، في كل شتاء، في العامين الماضيين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وصل 267 شخصا على متن سبعة قوارب إلى سواحل إيطاليا. وتعقبت سفينة إنقاذ بحرية بالإضافة إلى قوارب دورية تابعة للسلطات الإيطالية ستة من القوارب السبعة وجاءت لمساعدتها وجلبتهم إلى جزيرة "لامبيدوسا".

وأمس الجمعة فقط، وصل إجمالي 1778 شخصا أيضا إلى الجزيرة، طبقا لما ذكرته وكالة أنسا .

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