مقتل 23 شخصاً جراء عواصف بولاية مسيسبي الأمريكية

المصدر: رويترز

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أعلنت وكالة إدارة الطوارئ بولاية مسيسبي الأمريكية مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة العشرات جراء إعصار وعواصف رعدية شديدة اجتاحت الولاية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وجاءت تصريحات الوكالة بعدما ألحق الإعصار أضراراً بمنطقة امتدت لمسافة تجاوزت 160 كيلومترا.

وقالت الوكالة على تويتر إن هناك أربعة أشخاص مفقودون وإن فرق البحث والإنقاذ تمشط الحطام بحثا عن ناجين بعدما اجتاحت العاصفة مدينة سيلفر سيتي في غرب الولاية.

وأضافت "للأسف من المتوقع تغير هذه الأعداد"، في إشارة إلى عدد القتلى.

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