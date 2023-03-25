زلزال ثان بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب تركيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال آخر بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وهو الثاني صباح اليوم السبت.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن الزلزال الثاني كان مركزه "غوكصون"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وحدث الزلزال الساعة 09:33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كيلو مترات.

وكان زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ضرب في وقت سابق اليوم السبت، "إيكنوزو" بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال الساعة 07:39 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 7 كيلو مترات.

وهذا خامس زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ أول أمس الخميس.

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 103.6 مليارات دولار.

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