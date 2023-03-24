زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ولاية كهرمان مرعش بجنوب تركيا

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع على عمق 7.34 كيلومتر تحت الأرض، عند الساعة 3:39 بالتوقيت المحلي في منطقة "غوكسون" التابعة لكهرمان مرعش، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتأتي الهزة الأرضية، بعد أخرى بقوة 5.3 ضربت نفس المنطقة ظهر أمس الخميس.​

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 104.6 مليارات دولار.

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