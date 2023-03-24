كوريا الشمالية تعلن اختبار سلاح نووي استراتيجي جديد تحت الماء

المصدر: د ب أ

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كشفت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية "الجمعة" أن بيونج يانج أجرت خلال الأيام الماضية تجربة جديدة تحت الماء على أسلحة نووية استراتيجية وتدريب على صاروخ كروز بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون .

ووفقا لوكالة الأنياء المركزية الكورية الشمالية فقد قادت اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي التدريبات خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري "لإنذار العدو من أزمة نووية فعلية والتحقق من موثوقية القوة النووية للدفاع عن النفس".

وقالت الوكالة إنه تم نشر "المسيرة البحرية الهجومية النووية " قبالة سواحل محافظة ريون في مقاطعة جنوب هامجيونج يوم "الثلاثاء" ووصلت إلى نقطة الهدف في المياه قبالة خليج هونجوون التي تم تحديدها كميناء وهمي للعدو وهي مزودة برأس حربي تجريبي تم تفجيره تحت الماء بعد ظهر "الخميس" .

وأضافت أن المسيرة أبحرت على عمق 80 إلى 150 مترا تحت الماء في البحر الشرقي لكوريا لمدة 59 ساعة و 12 دقيقة.

يشار إلى كوريا الشمالية أطلقت في 22 مارس صواريخ كروز استراتيجية "مزودة برأس حربي تجريبي يحاكي رأسا نوويا"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن صاروخين استراتيجيين من نوع "هواصال-1" وصاروخين استراتيجيين من نوع "هواصال-2" أصابوا بدقة الهدف المحدد في البحر الشرقي.

وانتقدت كوريا الشمالية بعد ذلك الولايات المتحدة و"النظام الدمية للخونة في كوريا الجنوبية" لقيامهما "بتدريبات حرب متعمدة ومستمرة واستفزازية"، قائلة إن التدريبات "دفعت بالوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة اللاعودة".

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