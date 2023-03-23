الأرض تواصل انتفاضتها في تركيا.. زلزال يضرب ولاية ملاطية

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء منطقة "يشيل يورت" بولاية ملاطية وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأربعاء "أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 2243 بالتوقيت المحلي ".

وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال كان بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار يبلغ 6ر103 مليار دولار.

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