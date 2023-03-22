شي يختتم زيارة "بناءة" لموسكو دون التوصل لانفراجة بشأن أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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غادر الرئيس الصيني شي جين بينج عائدا إلى بكين اليوم الأربعاء، بعد زيارة لروسيا استمرت ثلاثة أيام شهدت توقيع البلدين اتفاقيات بشأن تمديد الشراكة الاستراتيجية، دون وجود إشارة على التوصل لانفراجة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وهيمنت أوكرانيا وكذلك قضايا الطاقة والتجارة على المحادثات التي استمرت عدة ساعات بين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قدمها الرئيس الصيني شي، ولكنها قوبلت بانتقاد من القوى الغربية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن العلاقات بين بكين وموسكو أشبه بـ"زواج مصلحة" وليست تحالفا حقيقيا.

وأضاف كيربي "إذا كانت الصين تريد الاضطلاع بدور بناء هنا في هذا الصراع فيجب أن تضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا والأراضي ذات السيادة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه ينبغي على شي التحدث للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مؤتمر صحفي، قال شي إنه أجرى "محادثات بناءة" في الكرملين في اليوم الثاني من زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام، مشيرا بالأخص إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا.

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