المصدر: رويترز

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أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتزم التعجيل بتسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا ما يوفر المعدات الحيوية لدى كييف في وقت قريب قد يكون خريف هذا العام.

وتعهدت الولايات المتحدة في يناير بإمداد أوكرانيا بـ 31 دبابة متطورة من طراز إم1 إيه2 أبرامز بعد رفض فكرة نشر الدبابات التي تصعب صيانتها هناك على مدى شهور.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون ومصدر مطلع رويترز في وقت سابق بتغيير توقيت التسليم.

وأكد مسؤول إن الخطة الجديدة ستمنح أوكرانيا دبابات أبرامز من طراز إم1 إيه1 إس.إيه التي يمكن تشغيلها بالديزل مثل معظم الأسطول الأوكراني، كما يسرع التغيير بالتسليم نحو عام، وفقا لما ذكره أحد المساعدين بالكونغرس جرى إطلاعه على هذه الخطة.

وقال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن الوزارة، "بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، اتخذت قرارا بتوفير البديل إم1 إيه1 من الدبابة أبرامز، وهو ما سيمكننا من تعجيل مواعيد التسليم بشكل كبير وتقديم هذه القدرة المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف هذا العام".

ولم تكشف وزارة الدفاع من قبل عن أي موعد محدد لتسليم الدبابات إلى الأوكرانيين، واكتفت بقول إن الأمر سيستغرق "شهورا". وقال رايدر إن الجدول الزمني السابق كان يزيد على عام.

وأكد مساعد الكونغرس الذي اطلع على الخطة لرويترز إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث عدة خيارات لتعجيل التسليم.

ومن بين تلك الخيارات تغيير المواقع في قائمة انتظار التسليم أو استخدام الدبابات الأمريكية التي أزيلت معداتها الحساسة بحيث لا يمكن أن تستولي القوات الروسية عليها وتدرسها.

ويُكمل خط إنتاج شركة جنرال دايناميكس حاليا تصنيع نحو 12 دبابة أبرامز شهريا. وقال رايدر إن الدبابات إم1 إيه2 سيتم الحصول عليها من جهات مملوكة للحكومة وتجديدها خصيصا لأوكرانيا.

ستأتي الأموال اللازمة لتعديل أو شراء دبابات أبرامز من صندوق يُعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية والتي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على أسلحة من الصناعة بدلا من السحب من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وخصص البنتاغون 400 مليون دولار من أموال المبادرة في يناير للدبابات لعدد 31 دبابة إم1 إيه2 المقرر إرسالها مبدئيا. وقال رايدر إن هذه الأموال نفسها ستُستخدم في تصنيع هذه الدفعة من دبابات إم1 إيه1.

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