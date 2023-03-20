مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية كولومبية فوق منطقة سكنية "فيديو"

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الكولومبي جوستافو بترو مساء الأحد إن أربعة أشخاص قتلوا في تحطم مروحية عسكرية في غربي كولومبيا.

وأوضح بترو إن مروحية تابعة للجيش الكولومبي تحطمت في كويبدو بمديرية تشوكو، مضيفا أنه ليس هناك ناجين في الحادث.

وكتب الرئيس عبر تويتر "وجهت السلطات بالتوجه إلى المنطقة على الفور للتعامل مع الحالة الطارئة والتحقيق في أسباب الحادث".

والضحايا الأربعة في الثلاثينيات من العمر، ثلاثة رجال وامرأة.

وكانت الطائرة في مهمة لتزويد القوات في المنطقة بالغذاء. ولا يزال سبب التحطم غير معروف حتى الآن.

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