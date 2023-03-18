ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفاً و589 شخصاً

المصدر: د ب أ

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ارتفعت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفا و589 شخصا، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أوقطاي من العاصمة أنقرة، أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.

وأكد في هذا الإطار مصرع 49 ألفا و589 شخصا بينهم 6 آلاف و807 أجانب في الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

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