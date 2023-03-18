بايدن: الأزمة المصرفية تنحسر

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار.

وسعى بايدن إلى طمأنة المستثمرين والمودعين بأن النظام المصرفي العالمي آمن، وذلك بعد أن خسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار المصرفين الأمريكيين متوسطي الحجم خلال الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تعهد بايدن للأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.

وعندما سئل عما إذا كانت الأزمة المصرفية قد هدأت، قال بايدن: "نعم".

أغلقت جهات تنظيمية في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي قبل نحو أسبوع، وأسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع. وكان هذا أكبر انهيار منذ واشنطن ميوتشوال خلال الأزمة المالية في 2008.

وقالت مجموعة إس.في.بي المالية، وهي الشركة الأم للبنك، يوم الجمعة، إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وضخت بنوك أمريكية كبرى ودائع بثلاثين مليار دولار فيبنك فيرست ريبابليك في اليوم السابق، إذ انقضت لإنقاذ المصرف متوسط الحجم الذي اجتاحته الأزمة الناجمة عن انهيار سيليكون فالي وسيغنتشر.

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