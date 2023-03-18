ترامب يعود للنشر على «فيسبوك» لأول مرة منذ حظر عام 2021

المصدر: د ب أ

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عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى موقع فيسبوك يوم الجمعة بعد أكثر من عامين من الابتعاد، ونشر رسالة من كلمتين "لقد عدت".

وكان المنشور مصحوبا بمقطع فيديو مدته 12 ثانية له وهو يخاطب حشدا مبتهجا من الجماهير بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016. وقال "آسف لإبقائكم منتظرين.. إنه عمل معقد".

وكان قد تم حظر استخدام ترامب لموقع فيسبوك، ومنصات أخرى مثل انستغرام وتويتر، بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 في أعقاب خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ووجهت اتهامات إلى ترامب بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحريض على العنف.

وقد رفعت شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"انستغرام" الحظر على ترامب في يناير الماضي، إلا أن ترامب ظل بعيدا.

كما رفع موقع "يوتيوب" القيود المفروضة على حساب ترامب يوم الجمعة.

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