تركيا تقدر حصيلة أضرار الزلازل بحوالي 104 مليارات دولار

المصدر: د ب أ

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ذكرت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا الشهر الماضي، تسببت في أضرار بلغت تكلفتها حوالي تريليوني ليرة (103.6 مليار دولار)، وذلك في تقييم رسمي، قبل عقد الاتحاد الأوروبي مؤتمر للمساعدة في جهود إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقرير الذي صدر الجمعة كان من بين أكثر التقارير شمولا، ويشمل الأضرار التي تعرضت لها المباني والبنية التحتية والصناعة والتأمين والأثر الناتج عن ذلك على الاقتصاد الكلي.

وقال مكتب الاستراتيجية والميزانية التابع للرئاسة، إنه قام بحساب حصيلة الخسائر على الاقتصاد تصل إلى ما يعادل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

ووفقا للتقرير، شكلت 11 محافظة تضررت جراء الزلازل 9.8% من الاقتصاد القومي و 8.6% من الصادرات في عام 2022. وكانت نسبتها إلى صادرات المنسوجات أعلى بكثير، إذ بلغت 35%.

وفي تقييم أولي في فبراير، قدر البنك الدولي حجم الأضرار المادية التي سببتها الزلازل عند 34.2 مليار دولار.

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