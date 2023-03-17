اليابان تفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

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قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية رداً على إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الخميس.

ووافقت الحكومة على الإجراءات في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، وأضافت ثلاثة أشخاص متورطين في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية إلى قائمة المعاقبين بتجميد أصولهم، بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية.

وبإضافة العقوبات الأخيرة تكون اليابان قد جمدت أصول 137 منظمة و124 شخصاً في كوريا الشمالية ودول أخرى.

وأخبر وزير شؤون مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو الصحفيين أن اليابان تحث كوريا الشمالية بقوة على اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة قضايا الاختطاف والأسلحة النووية والصاروخية بالإضافة إلى قضايا أخرى مثيرة للقلق.

وقال إن اليابان ستتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى المجتمع الدولي للعمل على النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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