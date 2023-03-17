روسيا تتوعد بتدمير المقاتلات المُرسلة إلى أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكدت روسيا اليوم الجمعة أن جميع الطائرات المقاتلة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا ستُدمر بعدما تعهدت بولندا وسلوفاكيا العضوان بحلف شمال الأطلسي بإرسال مقاتلات ميغ-29 إلى كييف.

وأرسلت الدول الأعضاء بالحلف مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في العام الماضي، وذلك في ظل مطالبة كييف بأسلحة تقول إنها ضرورية لصد التقدم الروسي.

واتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الصراع من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة وحذرت من قبل أن أسلحة الحلف ستكون أهدافا مشروعة لقواتها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "خلال العملية العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه المعدات عرضة للدمار".

وأضاف "أن هذه الدول تتخلص من معدات قديمة غير ضرورية".

وطلبت سلوفاكيا مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة في 2018 لتحدث طائراتها المتقادمة من طراز ميغ-29. وتوقفت سلوفاكيا في الصيف الماضي عن العمل بأسطول طائراتها طراز ميغ-29 المؤلف من 11 طائرة.

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