الكرملين يؤكد موقف روسيا من تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا ستمدد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما مؤكدا تصريحات سابقة لوزارة الخارجية.

وجرى التوصل العام الماضي إلى اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا وذلك بوساطة تركية فيما قامت الأمم المتحدة بدور المراقب. ويتم تمديد الاتفاق تلقائيا كل 120 يوما إذا لم يسجل أي طرف اعتراضا عليه.

وقالت كل من أوكرانيا وتركيا إن الاتفاق، المقرر أن ينتهي غدا السبت يجب تجديده بالكامل بموجب الشروط الحالية بما في ذلك تمديده 120 يوما.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أجاب في اتصال مع الصحفيين على سؤال حول موقف موسكو بالقول فقط "روسيا تجدد الاتفاق لمدة 60 يوما".

وقالت أليساندرا فيلوتشي مديرة خدمة المعلومات التابعة للأمم المتحدة إن المفاوضات بشأن التمديد مستمرة.

وأضافت "الاتفاق ينص على تجديده 120 يوما... هناك مناقشات جارية ولا يمكننا أن نتكهن بما سيحدث. هذا من أجل نتيجة المناقشات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز