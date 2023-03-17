البنتاغون: الخارجية توافق على بيع محتمل لصواريخ توماهوك لأستراليا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ كروز من طراز توماهوك لأستراليا في صفقة تبلغ تصل قيمتها إلى 895 مليون دولار.

وأضافت أن الحزمة ستشمل نحو 220 صاروخ كروز توماهوك ودعما فنيا.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

وقال البنتاغون إن شركة رايثيون هي المتعاقد الرئيسي لهذه الأسلحة.

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